Während der Österreicher Adi Hütter im Fürstentum AS Monaco dieser Tage seinen Job als neuer Cheftrainer antritt, genießt ein anderer Ex-Salzburger das Luxusleben im Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste: Erling Haaland. Nach seiner ebenso erfolgreichen wie intensiven ersten Saison in der Premier League, in der der 22-jährige Norweger als Torgarant großen Anteil am Triple-Gewinn von Manchester City hatte, genießt der Top-Stürmer wenige Wochen vor seinem 23. Geburtstag (21. Juli) seinen Sommerurlaub und das "süsse Leben" an der französischen Riviera, postet auch fleißig über seine Social-Media-Kanäle.

Party-Marathon für Erling Haaland

Laut "Krone" kam es dabei auch zum Mittagessen-Treffen mit Fürst Albert, sowie einem Besuch auf der Yacht von Mode-Ikone Tommy Hilfiger und Tanznacht zu den Beats von Star-DJ Aaron Pieper.

Begleitet wird der norwegische Weltklasse-Torjäger von „PrettyLittle-Thing“-Gründer Umar Kamani und Mode-Designer Thomas Hilfiger. Fahrt im Luxus-Schlitten durch die Straßen der Nobel-Metropole inklusive.

Erst Ibiza, jetzt Luxus von Monaco

Im vergangenen Sommer noch in norwegischer Provinz Urlaub machend, scheint der ehemalige Torjäger vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Borussia Dortmund heuer auf den "Party-Geschmack" gekommen zu sein.

Vor einer Woche noch auf der "Party-Insel" Ibiza, wo sich Erling Haaland mit „Miss Kroatien“ Ivana Knöll getroffen hatte (wir berichteten mit Video), jetzt das luxuriöse Fürstentum. Davor wurde in Istanbul und in England mit den Mitspielern von ManCity der Champions-League-Triumph ausgiebig gefeiert.

Fotocredit: IMAGO/Sportimage