Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat beim Debüt für den FC Arsenal einen Sieg verpasst. Beim 1:1 (1:0) im Testspiel beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg wurde der 24-Jährige am Donnerstag zur Halbzeit eingewechselt, blieb jedoch recht blass. Havertz war kürzlich für rund 75 Millionen Euro vom FC Chelsea zum Stadtrivalen gewechselt.

Havertz feiert Debüt für den FC Arsenal

Bukayo Saka (7.) hatte den Favoriten früh in Führung gebracht, Kanji Okunuki (62.) glich im zweiten Durchgang aus. In der Premier League geht es für Arsenal und Havertz am 12. August gegen Nottingham Forest los.

