Der französische Fußballprofi Benjamin Mendy (28) ist in zwei weiteren Fällen vom Vorwurf sexueller Delikte freigesprochen worden. Am Freitag ließ der Chester Crown Court im Nordwesten Englands die Anklagepunkte der Vergewaltigung und der versuchten Vergewaltigung fallen. Mendy, zuletzt suspendierter Verteidiger von Champions-League-Gewinner Manchester City, stand in diesen Fällen seit 3 Wochen vor Gericht. Im Januar waren bereits 6 Vergewaltigungsvorwürfe fallen gelassen worden.

Benjamin Mendy am Chester Crown Court

Die Vorfälle sollen zwischen Oktober 2018 und August 2021 stattgefunden haben, mindestens eines der angeblichen Opfer war minderjährig. Mendy, dessen Vertrag bei City Ende des Monats ausgelaufen war, hatte alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten. Seine letzte Partie bestritt der Franzose im August 2021.

