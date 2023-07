Harry Kane blieb ohne Torerfolg

Englands Fußball-Starstürmer Harry Kane, der vor einem Wechsel von Tottenham Hotspur zu Bayern München steht, ist im innerenglischen Testspiel in Perth gegen Conference-League-Sieger West Ham United ohne Tor geblieben. Die Spurs verloren gegen den Londoner Rivalen mit 2:3 (0:2).

Nach der ersten Halbzeit wurde Kane ausgewechselt. Tottenham glich zwar zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand aus, verlor am Ende aber dennoch. Der Transfer des Torjägers an die Säbener Straße ist immer noch in der Schwebe, der 29-Jährige ist der Wunschkandidat des FC Bayern für die Mittelstürmerposition.

Es war das erste Spiel für Tottenham in der Saisonvorbereitung. Giovani Lo Celso (69.) und Destiny Udogie (71.) trafen in den zweiten 45 Minuten für die Spurs, Danny Ings (18.). Divin Mubama (24.) und Gianluca Scamacca (78.) schossen die Tore für die Hammers.

