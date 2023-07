Was für ein Höjlund-Hype! Im Jänner 2022 verpflichtete der österreichische Vizemeister SK Sturm Graz den 20-jährigen Dänen vom FC Kopenhagen für 2 Mio. Euro, verkaufte ihn 7 Monate später für 17,2 Mio. Euro an Atalanta Bergamo. Und nicht mal ein Jahr später fordert der Serie A-Klub das vierfache für den Mittelstürmer, der besonders beim englischen Rekordmeister & Renommierklub Manchester United heiß begehrt ist.

Brandheiße Aktie auf dem Sommer-Transfermarkt: Rasmus Höjlund, der über den FC Kopenhagen, SK Sturm Graz und nun bei Atalanta Bergamo seinen Marktwert exorbitant steigerte.

Rasmus Höjlund zu Red Devils?

Der 20-malige Englische Meister und 2-fache Champions League-Sieger (plus 1x Gewinn des Vorgänger-Bewerbs Europapokal der Landesmeister), an den im Frühjahr ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer vom FC Bayern München (inzwischen BVB) ausgeliehen war, ist laut Sky Informationen total "heiß" auf Höjlund. Wird der 1,91 Meter große Mittelstürmer demnächst ebenso in der Premier League auf Torejagd gehen wie seit einem Jahr der frühere Salzburger Stürmer Erling Haaland bei Stadtrivale ManCity?