Nach Erling Haaland hat wieder ein skandinavischer Stürmer die österreichische Bundesliga als Sprungbrett genutzt, um auf die große Fußball-Bühne zu kommen. Bis in die Premier League: Rasmus Højlund. Während der 23-jährige Norweger vom FC Red Bull Salzburg über Borussia Dortmund zu Manchester City kam, ist der 20-jährige Däne vom SK Sturm Graz über Serie A-Klub Atalanta Bergamo nun beim Lokalrivalen der Citizens, Manchester United, gelandet. Højlund ist der Königstransfer bei den Red Devils und wechselt für 74 Mio. samt Bonuszahlungen aus Bergamo zum englischen Rekordmeister.

Danish Dynamite! Mit seiner skandinavischen Urgewalt strotzt Senkrechtstarter Rasmus Højlund (hier noch im Dress vom SK Sturm Graz) vor Taten- und Tor-Drang. Schaffte binnen kurzer Zeit den Sprung aus der österreichischen Bundesliga über die italienische Serie A in die englische Premier League zu Rekordmeister ManU.

"Er ist so entschlossen, Tore zu erzielen, Spiele zu gewinnen und Titel zu holen."

Mit großen Vorschusslorbeeren ist der neue Hoffnungsträger Højlund auf der Insel angekommen und hat sich nun beim englischen Renommierklub zu beweisen. ManU-Coach Erik ten Hag meinte im vereinseigenen Kanal MU-TV über seinen neuen Mittelstümer: „Er hat die Charaktere, die wir brauchen. Wir brauchen hungrige Spieler. Er ist so entschlossen, Tore zu erzielen, Spiele zu gewinnen und Titel zu holen." Attribute, die bestens auch von Erling Haaland bekannt sind.

Wie der drei Jahre ältere Norweger vom Stadt-Rivalen ManCity hat auch Rasmus Højlund - beide übrigens über 1,90 Meter - einen kometenhaften Aufstieg. 2020 gab der am 4. Februar 2003 in Kopenhagen geborene Goalgetter mit 17 Jahren sein Debüt für den FC Kopenhagen in der dänischen Superligaen. Ende Januar 2022 holte der SK Sturm Graz das damals 18-jährige Torjäger-Talent für rd. 2 Mio. Euro. In 18 Partien in der österreichischen Bundesliga scorte der Linksfuß 9 Mal und lieferte 6 Assists, um dadurch längst Begehrlichkeiten bei internationalen Top-Klubs zu wecken.

Den Zuschlag erhielt noch im gleichen Jahr und im "Sommer-Transferfenster" Atalanta Bergamo. Die Italiener holten den 1,91 Meter-Mittelstürmer für 20 Mio. Euro. Für den Klub aus der Lombardei traf "Danish Dynamite" in 32 Ligapartien 9 Mal und steuerte 4 Assists bei. Im dänischen Nationalteam stehen weiters stolze 6 Tore aus 6 Spielen zu Buche.

"Ich habe davon geträumt, als Spieler ins Old Trafford einzulaufen“

Eindrucksvolle Referenzen. Während der Blondschopf auf Torejagd ging, machten immer mehr europäische "Fußball-Schwergewichte" Jagd auf den Rohdiamanten aus Kopenhagen. Paris SG war dran, doch das Rennen machte Manchester United.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich seit meiner Kindheit ein Fan dieses großartigen Klubs bin. Ich habe davon geträumt, als Spieler ins Old Trafford einzulaufen“, betont Rasmus Højlund, der nun seinen Traum im ManU-Stadion Theatre of Dreams verwirklichen kann. Und: ...seinem Idol Cristiano Ronaldo folgt, dem langjährigen Stürmer der "Red Devils".

Der Däne weiter bei Sky: „Es ist noch früh in meiner Karriere, aber ich weiß, dass ich bereit bin, diesen Schritt zu machen und mit dieser Gruppe von Weltklassespielern zu spielen. Nachdem ich mit dem Trainer gesprochen hatte, wusste ich, dass dieses Umfeld perfekt für meine Entwicklung sein würde. Ich freue mich auf die Gelegenheit, mit einem der besten Trainer der Welt zu arbeiten. Ich weiß, dass ich unter seiner Anleitung zusammen mit meinen neuen Teamkollegen in diesem besonderen Verein Großes erreichen kann."

Danach lechzt der englische Rekordmeister geradezu, der 20 Meistertitel gewann und 2x die Champions League sowie 1x den Vorgänger-Bewerb Europapokal der Landesmeister. Doch der bislang letzte internationale Titel ist einige Jahre her, war der Gewinn der Europa League 2017.

Der bis dato letzte Meistertitel liegt bereits 10 Jahre zurück. Mittlerweile sind Stadtrivale Manchester City, Erzrivale FC Liverpool, aber auch der FC Chelsea, Arsenal London und Tottenham Hotspur an den Red Devils vorbeigezogen.

Rasmus Hojlund is a RED! ✍️🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023

"Er hat sehr ähnliche Eigenschaften wie Haaland, nicht nur sein Gesicht"

Vor dem Testspiel gegen RC Lens (3:1) wurde Rasmus Højlund den Fans präsentiert. Sein Ex-Coach Gian Piero Gasperini geriet nach einem Ligaspiel von Bergamo bei Lazio (2:0) über den Torjäger ins Schwärmen: „Højlund hat diesen Geist, diese Energie, diese Intensität, aber auch eine technische Qualität, die einfach bemerkenswert ist. Und er hat noch so viel Spielraum für Verbesserungen. Er hat sehr ähnliche Eigenschaften wie Haaland, nicht nur sein Gesicht. Er ist so schnell, er ist unter elf Sekunden über 100 Meter gelaufen und das, obwohl er sich nicht einmal angestrengt hat. Ich bin überzeugt, dass er eine große Karriere haben wird.“

ManU hat mit der neuen Saison Großes vor. Neben Højlund verstärkte man sich Andre Onana (Inter Mailand) und Mason Mount (FC Chelsea). Mit Mount, Bruno Fernandes oder seinem Landsmann Christian Eriksen hat der dänische Torjäger exzellente Fußballer Top-Spieler um sich. Dazu weitere Offensiv-Power mit Antony, dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho, Marcus Rashford und Anthony Martial.

Allerdings bleibt derzeit ein Wermutstropfen: Rasmus Højlund bringt aus der Serie A aus der Vorsaison eine Verletzung mit und wird somit zum Saison-Auftakt fehlen am Montag, den 14. August (in Wolverhampton) fehlen.

Das erste Prestige-Duell in der Premier League-Saison 2023/24 mit Stadtrivale Manchester City ist am Samstag, den 28. Oktober, im Old Trafford.

"Dass Rasmus Højlund bis vor einem Jahr noch bei uns war, ist eigentlich unglaublich"

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) bei Sky Sport Austria über Højlund-Wechsel zu Manchester United: „Es gibt eine gedeckelte Weiterverkaufs-Beteiligung. Das ist das eine, das wirtschaftliche. Das andere ist, dass es eine riesige Auszeichnung ist für Sturm Graz.

Dass Rasmus Højlund bis vor einem Jahr noch bei uns war, ist eigentlich unglaublich. Und heute mit dieser Einmalzahlung von, ich glaube 80 Millionen, ist er der teuerste Transfer in der österreichischen Geschichte.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL