Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben offenbar das Wettbieten um Moises Caicedo gewonnen. Der ecuadorianische Mittelfeldspieler soll kurz vor einem Transfer zu den Reds stehen, das berichtete in der Nacht zu Freitag das Portal The Athletic. Demnach akzeptierte Brighton & Hove Albion ein Angebot über 110 Millionen Pfund (127 Millionen Euro). Es wäre die höchste Summe für einen Neuzugang in der englischen Premier League.

Der Wechsel käme durchaus überraschend, nachdem zuletzt der FC Chelsea die Nase beim Ringen um den 21-Jährigen vorn gehabt haben soll. Liverpool trifft am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Rahmen des 1. Spieltags der neuen Saison an der Stamford Bridge auf die Blues.

Brighton hat in dieser Transferperiode bereits den argentinischen Weltmeister Alexis Mac Allister an Liverpool verkauft, das in der kommenden Saison nur in der Europa League antritt. Bislang war die Verpflichtung von Innenverteidiger Virgil van Dijk 2018 mit 75 Millionen Pfund (85 Millionen Euro) der Rekordtransfer des LFC.

