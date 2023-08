Triple-Gewinner Manchester City hat die Jagd nach seinem historischen 4. Meistertitel in Folge im Fußball-Mutterland England standesgemäß mit einem Pflichtsieg eröffnet. Beim 3:0 (2:0)-Erfolg bei Aufsteiger FC Burnley war der 23-jährige Torjäger Erling Haaland mit einem Doppelpack (4. und 36.) zur Pausenführung gleich wieder der überragende Spieler im Team von Pep Guardiola. Den dritten Treffer der Citizens erzielte Rodri (75.), bevor die Hausherren auch noch Anass Zaroury durch eine Gelb-Rote Karte (90.+5) verloren.

Die Tormaschine läuft auch in der Saison 23/24 heiß

Foto: AFP/SID/Darren Staples

Bei Manchester saß Defensivspieler Josko Gvardiol nach seinem Wechsel von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum früheren Klub von Nationalspieler Ilkay Gündogan, der zum spanischen Meister FC Barcelona abgewandert ist, zunächst auf der Bank. Zehn Minuten vor Spielende kam der Kroate aber zu seinem Premier-League-Debüt.

Your Man of the Match! 👊



🟣 0-3 ⚪️ #ManCity | @EASPORTSFC pic.twitter.com/SFhtLSqImY