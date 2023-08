Arsenal kassierte den 2:2-Ausgleich in Überzahl

Der bislang makellose Meisterkandidat Arsenal London muss in der Premier League am dritten Spieltag einen ersten Rückschlag verkraften. Die Gunners kamen mit Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf im Heimspiel gegen den FC Fulham überraschend nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus.

Andreas Pereira (1.) schockte Arsenal bereits nach wenigen Sekunden, ehe Bukayo Saka (70., Foulelfmeter) und Edward Nketiah (72.) jeweils Bernd Leno überwanden. Joao Palhinha (87.) glich spät in Unterzahl für die Cottagers aus, Calvin Bassey hatte wegen wiederholten Foulspiels drei Minuten zuvor Gelb-Rot gesehen.

Manchester United konnte einen Rückschlag dank Aufholjagd abwenden. Die Red Devils drehten im Old Trafford ein frühes 0:2 in ein 3:2 (1:2) und holten den zweiten Saisonsieg. Christian Eriksen (17.), Casemiro (52.) und Bruno Fernandes (76., Foulelfmeter) drehten nach den frühen Gegentreffern von Taiwo Awoniyi (2.) und Willy Boly (4.) die Partie.

Neuer Tabellenführer ist West Ham United nach einem 3:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion. Nationalspieler Thilo Kehrer wurde bei den Hammers für die Schlussphase eingewechselt, dem deutschen Brighton-Profi Pascal Groß (83.) gelang der Ehrentreffer. Nationalspieler Kevin Schade (18.) glänzte beim 1:1 (1:0) des FC Brentford gegen Crystal Palace mit einem Traumtor.

Tottenham Hotspur bleibt nach dem Abgang von Kapitän Harry Kane ungeschlagen. James Maddison (17.) und Dejan Kulusevski (63.) trafen beim 2:0 (1:0) gegen den noch sieglosen AFC Bournemouth.

