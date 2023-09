Manchester City hat seine Tabellenführung in der Premier League erfolgreich verteidigt - dabei war Erling Haaland einmal mehr der entscheidende Mann. Beim 5:1 (2:1) gegen den FC Fulham erzielte Europas Fußballer des Jahres drei Treffer (58./70., Foulelfmeter/90.+5) und sicherte dem englischen Meister und Champions-League-Sieger damit den vierten Sieg im vierten Spiel.

England: Gala-Auftritt von Torjäger Erling Haaland

Foto: AFP/SID/Oli SCARFF

Erling Braut Haaland stellte außerdem gleich zu Saisonbeginn einen neuen Rekord auf. Weil er außerdem noch die Vorlage zum 1:0 durch Julian Alvarez lieferte (31.), hat der Norweger nach nur 39 Spielen in der Premier League bereits 50 Torbeteiligungen vorzuweisen: 41 Tore, 9 Vorlagen. Er verbesserte damit die Bestmarke des ehemaligen englischen Nationalspieler Andy Cole, der dafür 43 Spiele benötigt hatte.

"Jedes Jahr ist bei diesem Verein so: Wir fangen etwas schlampig an, weil wir bis zum letzten Spiel der Saison spielen müssen, weil wir nun mal der beste Verein sind", sagte Haaland, "klar ist, wir werden ab jetzt besser und besser."

Ähnlich deutlich und ebenfalls mit einem dreifachen Torschützen gewann Tottenham Hotspur beim FC Burnley: Beim 5:2 (2:1) gegen den Aufsteiger erzielte Ex-Bundesliga-Profi Heung-Min Son erst den Ausgleich zum 1:1 (16.), später dann die Treffer zum 4:1 (63.) und 5:1 (66.).

Running out of superlatives to describe this man! 😅#ManCity pic.twitter.com/vbeX6kSx3A