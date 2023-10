Manchester Uniteds langjähriger Trainer Alex Ferguson hat die verstorbene englische Fußball-Legende Bobby Charlton vor dem Derby gegen Manchester City gewürdigt. Ferguson schrieb im Spieltagsprogramm über ein Gespräch, in dem sich Charlton für seine Verpflichtung aussprach: "Von diesem Moment an war er für mich ein Fels in der Brandung."

Zwei Manchester-United-Legenden: Charlton und Ferguson

Foto: AFP/SID/SHAUN CURRY

In der Huldigung bezeichnete Ferguson den Weltmeister von 1966 als "den größten englischen Spieler aller Zeiten". Ferguson, der von 1986 bis 2013 Trainer von United war, erklärte, dass Charlton "nie mit seinen Erfolgen geprahlt" habe. Es sei immer um "die Mannschaft und den Verein" gegangen.

Bobby Charlton verstarb am 21. Oktober im Alter von 86 Jahren. Nach seiner aktiven Karriere war er für Manchester United unter anderem als Botschafter tätig und arbeitete viele Jahre mit Ferguson zusammen.

© 2023 SID