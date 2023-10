Jürgen Klopp zeigte sich sichtlich bewegt

So emotional hat man Jürgen Klopp nach einem eigentlich völlig "gewöhnlichen" Sieg in der Premier League selten erlebt. Das 3:0 (2:0) gegen Nottingham Forrest am Sonntag sei ein Erfolg "für unseren Bruder" Luis Diaz gewesen, sagte Klopp bewegt. Der Stürmer fehlte bei der Partie nach der Entführung seiner Eltern in der kolumbianischen Heimat.

Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino sandte "Unterstützung und Gebete" an die Familie Diaz. Dies teilte der Schweizer via Instagram mit.

Diaz' Mutter ist inzwischen gerettet, nach dem Vater allerdings wird noch gesucht. Unter diesem Eindruck trat Liverpool an und war in Gedanken bei Diaz. Diogo Jota hielt nach seinem Führungstor (31.) das Trikot mit der Nummer 7 von Diaz in die Luft. "Wir wollten zeigen, dass wir in dieser unvorstellbaren Situation bei ihm sind", sagte der Angreifer.

"Das Beste, was wir tun konnten, war, das Spiel für unseren Bruder zu gewinnen", sagte Klopp. "Wir mussten unter den schwierigsten Umständen spielen, die ich je hatte. Dabei würde man nach mehr als 1000 Spielen denken, man habe schon alles erlebt."

Es gehe allerdings "nicht um uns", sagte Klopp, sondern um Diaz. "Wir alle beten, dass es gut ausgehen wird. Das Einzige, was wir tun können, ist, für unseren Bruder zu kämpfen - und das haben die Spieler getan. Die Jungs haben für ihren Bruder gekämpft."

Diaz weilte vor der Partie noch bei seinen Teamkollegen im Hotel und fuhr dann nach Hause. "Er war bereit zu spielen", sagte Jota, "stattdessen habe ich gespielt und ihm sein Trikot gezeigt, um ihm zu sagen, dass wir bei ihm sind. Wir hoffen, dass alles gut werden wird."

