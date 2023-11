Triple-Gewinner Manchester City muss in der Premier League um seine Tabellenführung bangen. Zwar wehrten die Citizens im Gipfeltreffen den Angriff des FC Liverpool, nächsten Donnerstag in der Europa League auf den LASK aus Linz an der Anfield Road spielend, auf die Spitze durch ein 1:1 (1:0) ab, doch können der FC Arsenal und Nationalspieler Kai Havertz am Samstagabend durch einen Sieg beim FC Brentford Platz eins erobern.

Tabellenführung für Haaland in Gefahr

Foto: AFP/SID/DARREN STAPLES

In Manchester verhinderte Trent Alexander-Arnold (80.) die zweite Saisonniederlage der Mannschaft von Liverpools Teammanager Jürgen Klopp. Manchester war gegen Liverpool durch seinen überraschend schnell von einer Sprunggelenksverletzung genesenen Torjäger Erling Haaland (27.) in Führung gegangenen. Der Norweger erreichte durch seinen 14. Saisontreffer als erster Spieler schon in seinem 48. Premier-League-Einsatz die Marke von 50 Toren.

© 2023 SID