Frankreichs Rekord-Nationalspieler Hugo Lloris verlässt nach mehr als elf Jahren Tottenham Hotspur und wechselt zum Los Angeles FC in die nordamerikanischen Major League Soccer. Der vom Ex-Hannoveraner Steven Cherundolo trainierte Klub gab die Verpflichtung des Weltmeister-Torwarts von 2018 offiziell bekannt. Der 37 Jahre alte Loris erhält einen Vertrag für die Saison 2024 samt Option für zwei weitere Jahre. Am heutigen 31. Dezember empfangen die Spurs daheim AFC Bournemouth (ab 15 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Von London nach L.A.: Hugo Lloris

Foto: AFP/SID/Lindsey Parnaby

Lloris war im Sommer 2012 von Olympique Lyon zu den Spurs gekommen und bestritt 361 Premier-League-Spiele für die Londoner. Zu Saisonbeginn hatte er aber seinen Stammplatz an den neu verpflichteten Italiener Guglielmo Vicario verloren.

At half-time at our game with Bournemouth this Sunday we come together to say thank you to Hugo Lloris 🫶



See you there 🏡 pic.twitter.com/L2jIATXcpr