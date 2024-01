Der englische Fußball-Spitzenklub FC Liverpool hat den Pokal-Kracher im FA Cup beim FC Arsenal gewonnen. Im Drittrundenmatch siegte die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp mit 2:0 (0:0). Ein Eigentor von Jakub Kiwior (80.) und Luis Diaz (90.+5) ließen den Tabellenführer der Premier League jubeln.

Erst ein Eigentor entscheidet den Pokal-Kracher

Foto: AFP/SID/Ben Stansall

Top-Duell mit besserem Ende für die Klopp-Kicker

"Ich bin wirklich froh, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten. Das spricht für den Charakter der Jungs", sagte Klopp, der nach dem Schlusspfiff ausgelassen feierte.

Arsenal um Nationalspieler Kai Havertz in der Sturmspitze hatte vor allem in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und die deutlich besseren Chancen. Liverpool ließ ohne Stürmerstar Mohamed Salah, der mit Ägypten beim Afrika Cup antritt, zunächst Torgefahr vermissen, erst das Eigentor leitete den Sieg ein. In der Liga hatten sich die beiden Titelanwärter zuletzt einen Tag vor Heiligabend 1:1 getrennt.

Ein ungewohntes Bild lieferten vor allem die Outfits: Erstmals in der Vereinsgeschichte verzichteten die Gunners bei einem Heimspiel auf ihr rotes Trikot. Anlass für das komplett weiße Jersey war die Kampagne "No More Red" gegen Messerkriminalität und Jugendgewalt. Und auch die Gäste trugen aus Solidarität nicht ihr rotes Heimtrikot, die "Reds" liefen stattdessen in lila auf.

INTO THE #EMIRATESFACUP FOURTH ROUND ✊ pic.twitter.com/atxuZQSrZy — Liverpool FC (@LFC) January 7, 2024

Kantersieg für den Titelverteidiger

Titelverteidiger Manchester City hatte beim 5:0 (2:0) gegen Zweitligist Huddersfield Town keine Mühe - und durfte zudem ein Comeback bejubeln. Kevin De Bruyne kam in der 57. Minute zu seinem ersten Einsatz seit Mitte August. Der offensive Mittelfeldspieler, der wegen einer Oberschenkelverletzung lange ausgefallen war, bereitete das 5:0 von Jeremy Doku sehenswert vor.

"Wir sind unglaublich froh, dass er zurück ist. Kevin ist außergewöhnlich. Er ist einzigartig", sagte ManCity-Trainer Pep Guardiola, der weiter auf den am Fuß verletzten Stürmer-Star Erling Haaland verzichten musste. Phil Foden (33./65.), Julian Alvarez (37.) und ein Eigentor von Ben Jackson (58.) sorgten für die weiteren Treffer.

FULL-TIME | In the hat for the next round! 🏆



🩵 5-0 ⚫️ #ManCity | @okx pic.twitter.com/SWVTxf4xhX — Manchester City (@ManCity) January 7, 2024

© 2024 SID