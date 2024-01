Jürgen Klopp wird nach seinem Abschied vom englischen Spitzenklub FC Liverpool eine Pause einlegen und will sogar ein Karriereende nicht ausschließen. "Wenn man mich fragt, ob ich jemals wieder als Trainer arbeiten werde, würde ich jetzt Nein sagen. Aber ich weiß ja nicht, wie sich das anfühlt", sagte der 56-Jährige, nachdem er seinen Rücktritt an der Anfield Road zum Saisonende angekündigt hatte.

Zukunft völlig offen: Jürgen Klopp

Foto: AFP/SID/OLI SCARFF

Klopp will nach eigenen Angaben mindestens ein Jahr lang "keinen Verein und keine Nationalmannschaft" übernehmen. Damit ist er kein Kandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Julian Nagelsmann, dessen Vertrag nach der Heim-EM im Sommer ausläuft.

Dazu werde er "nie, nie wieder einen anderen Klub in England trainieren, zu 100 Prozent", versprach der Teammanager, der die Reds nach neun Jahren verlässt: "Das ist doch nicht möglich. Meine Liebe zu diesem Verein, mein Respekt vor den Menschen ist zu groß. Das könnte ich nicht."

Er wolle aber "natürlich" irgendwann wieder arbeiten - in welcher Funktion auch immer. "Ich weiß selbst, dass ich nicht einfach herumsitzen kann", so Klopp. Er werde "vielleicht etwas anderes finden, was ich tun kann".

