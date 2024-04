Zunge raus: Kai Havertz bejubelt das 3:0

Spitzenreiter FC Arsenal und der Doppeltorschütze Kai Havertz haben im Titelrennen der Premier League mit einem Kantersieg den Druck auf die Verfolger erhöht. Mit dem Nationalspieler in der Startelf bezwang Arsenal seinen Londoner Stadtrivalen FC Chelsea am Dienstagabend im Emirates Stadium hochverdient 5:0 (1:0). Am Mittwoch können Jürgen Klopp und der FC Liverpool mit einem Sieg im Merseyside-Derby beim FC Everton wieder nach Punkten gleichziehen.

Arsenal, in der Champions League am FC Bayern gescheitert, legte blitzschnell los. Leandro Trossard (4.) erwischte Chelsea-Torhüter Djordje Petrovic mit einem Schuss ins kurze Eck. Die Blues, am Samstag im FA-Cup-Halbfinale gegen Manchester City ausgeschieden, kamen ohne ihren erkrankten Toptorschützen Cole Palmer kaum zu gefährlichen Aktionen. Mit Ben Whites 2:0 (52.) war das Spiel vorentschieden, dann traf Havertz gegen seinen Ex-Klub nach wunderbarer Vorarbeit von Martin Ödegaard (57.) - und gleich noch einmal (65.). Es war sein erster Doppelpack für Arsenal. White (70.) legte das 5:0 nach.

In Liverpool wird ein neuer Name derzeit heiß diskutiert: Als Nachfolger für Klopp, der am Saisonende nach neun Jahren Abschied von den Reds nehmen wird, soll englischen Medienberichten zufolge Arne Slot auf der Liste weit oben stehen. Der Niederländer trainiert seit 2021 Feyenoord Rotterdam.

