Der italienische Fußball-Nationalspieler Sandro Tonali ist auch in England aufgrund von unerlaubten Wetten bestraft worden. Der englische Fußballverband (FA) belegte den 23-Jährigen mit einer zweimonatigen Sperre auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Pfund (25.000 Euro). Insgesamt 50 Wetten, die er zwischen August und Oktober im Vorjahr platziert haben soll, wurden dem Mittelfeldspieler vom Premier-League-Klub Newcastle United zur Last gelegt.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte der italienische Fußballverband FIGC Tonali mit einer zehnmonatige Sperre belegt, die kurz darauf vom Weltverband FIFA bestätigt wurde. Zudem wurde er in Italien zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro und einer achtmonatigen Spielsucht-Therapie verurteilt.

Tonali, der im vergangenen Sommer als Hoffnungsträger für rund 64 Millionen Euro von der AC Mailand nach Newcastle gewechselt war, wird den Rest dieser Spielzeit sowie die EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) verpassen.

