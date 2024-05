Am Saisonende ist Schluss: Hammers-Coach David Moyes

Der schottische Fußball-Trainer David Moyes verlässt den englischen Conference-League-Gewinner West Ham United nach Ablauf seines bis zum Saisonende gültigen Vertrages. Die "einvernehmliche Vereinbarung" gab der Londoner Verein zu Wochenbeginn, einen Tag nach der 0:5-Pleite der Hammers im Stadtduell mit dem FC Chelsea, bekannt.

Als Nachfolger für Moyes, der seit Anfang 2020 zum zweiten Mal für West Ham auf der Bank sitzt und in der laufenden Saison im Viertelfinale der Europa League am deutschen Meister Bayer Leverkusen scheiterte, wird Julen Lopetegui gehandelt. Der momentan vereinslose Spanier, bei dem auch der deutsche Rekordchampion Bayern München auf seiner Trainersuche angeklopft haben soll, hat bereits durch ein achtmonatiges Engagement bei den Wolverhampton Wanderers in der vergangenen Saison Erfahrungen in der Premier League.

