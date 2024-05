David Wagner (l.) hat den Aufstieg mit Norwich verpasst

Einen Tag nach der krachenden Niederlage im Aufstiegsduell bei Leeds United hat sich der englische Fußball-Zweitligist Norwich City von Teammanager David Wagner getrennt. Das teilten die "Kanarienvögel" am Freitagmittag mit. Tags zuvor hatte die Wagner-Elf das Rückspiel im Halbfinale um den Aufstieg in die Premier League 0:4 verloren und somit nach dem 0:0 im Hinspiel das Endspiel in Wembley verpasst.

Der ehemalige Schalke-Coach war seit Januar 2023 Trainer in Norwich und leitete 75 Spiele. Auch sein Co-Trainer Christoph Bühler muss den Verein verlassen. In den Saisons 2019/20 und 2021/22 spielte der Klub zuletzt in Englands höchster Spielklasse, stieg aber jeweils als Tabellenletzter direkt wieder ab.

