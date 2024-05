Arne Slot übernimmt Liverpool

Foto: AFP/SID/TIZIANA FABI

Der Niederländer Arne Slot wird Nachfolger von Jürgen Klopp als Teammanager beim FC Liverpool. Das gab der Trainer am Freitag bei einer Pressekonferenz seines Klubs Feyenoord Rotterdam bekannt. "Ich kann bestätigen, dass ich in der nächsten Saison Trainer bei Liverpool sein werde", sagte der 45-Jährige. Die offizielle Bestätigung der beiden Vereine werde bald folgen.

Klopp verlässt den englischen Fußball-Spitzenklub nach neun Jahren, acht Titeln und 491 Spielen. Zuletzt hatte es bereits Medienberichte auf der Insel über die bevorstehende Verpflichtung Slots gegeben. Feyenoord soll 10,5 Millionen Euro Ablöse gefordert haben, der frühere Profi steht noch bis 2026 in Rotterdam unter Vertrag.

Slot hatte Feyenoord in der vergangenen Saison zum ersten Titelgewinn in der niederländischen Ehrendivision seit sechs Jahren geführt. In der laufenden Spielzeit gewann er mit dem Klub den Pokal.

© 2024 SID