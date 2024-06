Jürgen Klopp kennt die Partystimmung im Anfield

Jürgen Klopp ist nach seinem Abschied als Teammanager des FC Liverpool zurück an der Anfield Road - zumindest für einen Abend. Der deutsche Star-Coach kündigte am Donnerstag einen Besuch des Konzerts von US-Popstar Taylor Swift im legendären Stadion der Reds an.

"Zurück in Liverpool. Jetzt ist Taylor Time", sagte Klopp in einem Instagram-Video am Donnerstagabend: "Ich bin bereit. Es ist das erste Mal, dass ich nicht nach Anfield komme, um mir ein Fußballspiel anzuschauen. Ich schaue mir Taylor Swift von der Tribüne aus an."

Klopp (56) hatte sich im Mai nach neun Jahren und etlichen Erfolgen vom FC Liverpool verabschiedet. Wie es für ihn weitergeht, ist bislang unklar. Den Reds bleibt er als Botschafter der LFC-Foundation erhalten.

