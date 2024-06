Teammanager Arne Slot hat nach seiner Unterschrift beim FC Liverpool das Gespräch mit Vorgänger Jürgen Klopp gesucht. "Er hat mir mehr als nur ein paar gute Tipps gegeben", sagte der Niederländer in einem ausführlichen Interview, das der englische Traditionsklub auf seiner Homepage veröffentlichte. "Was mir besonders auffiel, war, dass er sich so für mich gefreut hat", so Slot.

Arne Slot übernimmt an der Anfield Road

Klopp hatte die Reds mit Ablauf der vergangenen Saison nach neun Jahren und acht Titeln verlassen, Slot kommt aus seiner Heimat von Feyenoord Rotterdam. Der 45-Jährige will unbedingt von Klopps Erfahrungen an der Anfield Road profitieren. "Wenn jemand neun Jahre lang bei einem Verein gearbeitet hat und so erfolgreich war, möchte man alles von ihm darüber wissen", sagte der Trainer. Es sei aber "auch wichtig", sich eine eigene Meinung zu bilden.

Klopp habe mit seiner Arbeit für eine "neue Rivalität im europäischen Fußball" gesorgt, so Slot - wegen der Duelle mit Pep Guardiola und Manchester City. "Für jeden, der Fußball liebt, war es eine fantastische Ära, zu sehen, wie die beiden das Beste auseinander herausgeholt haben."

Slot hat nach eigenen Angaben "viele Spiele von Liverpool gesehen, auch viele Spiele von City, und wenn man in Europa lebt, ist die Premier League wahrscheinlich die schönste Liga, die man verfolgen kann", sagte der frühere Profi. Klopp habe in Liverpool "hervorragende Arbeit geleistet" und den Klub "im bestmöglichen Zustand verlassen".

Dass Klopp gesagt habe, er sei von nun an Slots größter Fan, sei bemerkenswert. "So etwas sieht man nicht sehr oft. Die Art und Weise, wie er mit dieser Situation umgegangen ist, sagt also viel über seinen Charakter aus."

