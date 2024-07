Der frühere FC Bayern-Profi Joshua Zirkzee wechselt zum englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United und beschert seinem Ex-Verein einen warmen Geldregen. Am Sonntag gaben die Red Devils die Verpflichtung des 23 Jahre alten Niederländers vom FC Bologna bekannt. Zirkzee kostet dem Vernehmen nach etwas mehr als die in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro. Die Bayern erhalten laut übereinstimmender Medienberichte davon rund 20 Millionen Euro aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung.

Künftig im Trikot von Manchester United: Joshua Zirkzee

Foto: AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Der Niederländer unterschrieb in Manchester einen Vertrag bis 2029 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. "Es ist ein Privileg, bei einem so legendären Verein zu spielen", sagte Zirkzee, der bei der EM zum Kader gehört hatte. Er kam jedoch nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Zirkzee war 2022 für 8,5 Millionen Euro von München nach Bologna verkauft worden. Damals sicherte sich der deutsche Rekordmeister eine 50-prozentige Beteiligung an einem Weiterkauf. Mit starken Leistungen in der abgelaufenen Saison, in der sich Bologna für die Champions League qualifiziert hat, machte der 23-Jährige auf sich aufmerksam.

© 2024 SID