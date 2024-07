Carlos Alcaraz jubelt mit der Trophäe in Wimbledon

Foto: AFP/SID/HENRY NICHOLLS

Erst sein Wimbledon-Triumph, dann der EM-Titel der Fußballer: Carlos Alcaraz jubelte am späten Sonntagabend über einen perfekten Sporttag für Spanien. "Vamooooos", schrieb der viermalige Grand-Slam-Sieger bei Instagram.

Alcaraz hatte vorgelegt und mit einem überlegenen 6:2, 6:2, 7:6 (7:4)-Sieg gegen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic seinen zweiten Triumph auf dem "heiligen Rasen" perfekt gemacht. In Bezug auf die Anzahl der Majorturniere, die er gewinnen will, setzte sich der 21-Jährige kein Grenzen.

"Ich weiß nicht, was mein Limit ist und will nicht darüber nachdenken", sagte Alcaraz: "Ich will einfach nur den Moment genießen und weiter träumen. Mal sehen, ob es am Ende meiner Karriere 25, 30, 15 oder vier sein werden. Ich weiß es nicht."

Alcaraz gehört zu den besten jungen Spielern seit Einführung des Profitennis 1968. Einzig Boris Becker und die schwedischen Ikonen Björn Borg und Mats Wilander hatten zuvor mit 21 Jahren auch vier Grand-Slam-Titel vorzuweisen.

© 2024 SID