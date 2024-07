Da sich sein Land Norwegen in einer Gruppe mit dem späteren Europameister Spanien, Schottland und Georgien nicht für die EM qualifizierte, fehlte mit dem wiederholten Premier League-Torschützenkönig Erling Haaland von Meister Manchester City einer der Weltklassestürmer bei der EURO in Deutschland. In Österreich könnten Fußball-Fans den Ex-Torjäger vom FC Red Bull Salzburg allerdings im Herbst sehen, gastieren die Skandinavier doch in der UEFA-Nations League am 13. Oktober in Wien (Hinspiel am 9. September in Oslo). Der 23-Jährige sammelt derzeit auf spezielle Art Kräfte im Hinblick auf die neue Saison.

Meditation "made by Erling Haaland"

Bereits in seiner Salzburger Zeit wählte Erling Haaland spezielle Methoden zwecks Leistungsoptimierung. Wie zum Beispiel die Schlaftechnik mit einer Blaulichtfilterbrille, um sich weiters nachts den Mund zuzukleben. Die speziellen Brillen sollen blaues Licht filtern und damit die Schlafqualität verbessern.

Auch mit Meditation beschäftigt sich der im englischen Leeds geborene Norweger schon länger.

Wie derzeit auch in seiner Sommerpause, wo der Blondschopf über seinen Social Media-Kanal zeigt, wie er im Einklang mit der Natur seinen inneren Frieden findet. Mit verschlossenen Augen sitzt der Norweger im Schneidersitz auf einem Felsen, während neben ihm der Fluss rauscht.

Fotocredit: IMAGO Sportimage