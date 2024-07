Bundestrainer Julian Nagelsmann in Stuttgart

Durch den Einzug ins EM-Viertelfinale hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen Sprung in der FIFA-Weltrangliste gemacht. Das DFB-Team verbesserte sich im Ranking des Weltverbandes um drei Plätze auf Rang 13. An der Spitze bleibt Weltmeister Argentinien vor Frankreich nach dem Gewinn der Copa America.

Europameister Spanien rutschte durch den Triumph in Deutschland fünf Plätze nach oben auf Rang drei. Auch England verbesserte sich trotz der EM-Finalniederlage (1:2) und übernahm den vierten Platz von Brasilien.

Die DFB-Auswahl war im Viertelfinale an Spanien gescheitert, zuvor holte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zwei Siege und ein Unentschieden in der Gruppenphase (5:1 gegen Schottland, 2:0 gegen Ungarn und 1:1 gegen die Schweiz) sowie einen Sieg im Achtelfinale (2:0 gegen Dänemark). Im September geht es für die deutsche Mannschaft in der Nations League weiter.

