Savio wechselt erneut innerhal der City-Group

Foto: AFP/SID/FREDERIC J. BROWN

Der englische Fußballmeister Manchester City hat erstmals in diesem Sommer auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Skyblues am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der brasilianische Flügelstürmer Savio einen Fünfjahresvertrag bis 2029. Der 20-Jährige kommt vom Partnerverein Estac Troyes aus der dritten französischen Liga, verbrachte die vergangene Spielzeit aber leihweise beim FC Girona in Spanien. Beide Teams sind Teil der City-Group.

Für das spanische Überraschungsteam der abgelaufenen Saison steuerte Savio in 41 Spielen elf Tore sowie zehn Assists bei. Damit verhalf er dem Klub zum Einzug in die Champions League. Im März debütierte der dribbelstarke Außenspieler zudem in der brasilianischen Nationalmannschaft, für die er bei der Copa America im Juni und Juli bis zum Ausscheiden im Viertelfinale in allen vier Partien zum Einsatz kam.

