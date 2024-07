Zeit kostet Geld: Der englische Fußballmeister Manchester City ist von der Premier League mit umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro Strafe belegt worden. Dies teilte die Liga am Mittwoch mit. Die Citizens hatten in den vergangenen beiden Spielzeiten wiederholt für eine Verzögerung des An- bzw. Wiederanpfiffs von Ligaspielen gesorgt.

Guardiola und City ließen Gegner häufig warten

Foto: AFP/SID/OLI SCARFF

Liga und Klub unterzeichneten eine Sanktionsvereinbarung, nachdem der Verein das Fehlverhalten zugegeben hatte. Insgesamt liegen Verstöße in 22 Fällen vor, die zwischen 11.800 Euro und 238.000 Euro kosten - acht aus der Saison 2022/23 und 14 aus der Saison 2023/24.

"Die Regeln für Anstoß und Wiederanpfiff tragen dazu bei, die Organisation des Wettbewerbs auf dem höchstmöglichen professionellen Niveau zu halten und den Fans und den teilnehmenden Vereinen Sicherheit zu bieten", schrieb die Premier League zur Begründung: "Außerdem wird sichergestellt, dass die Übertragung aller 380 Ligaspiele in der ganzen Welt termingerecht erfolgt."

Die Skyblues sind nicht die ersten, die eine solche Strafe trifft. Im August 2023 wurde Crystal Palace zu einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 260.000 Euro (davon 83.000 Euro auf Bewährung) verurteilt, weil der Anstoß bei zwei Spielen in der Saison 2022/23 mit Verspätung stattfinden musste.

© 2024 SID