Lee Carsley rückt auf

Foto: Imago/Peter Byrne/Imago/Peter Byrne/SID/IMAGO/Peter Byrne

Lee Carsley übernimmt bei der englischen Fußball-Nationalmannschafts interimsweise die Nachfolge des zurückgetretenen Teammanagers Gareth Southgate. Die vorläufige Beförderung des bisherigen U21-Nationalcoaches gab der englische Verband FA am Freitag bekannt.

Demnach soll Carsley die Three Lions erstmals im September in den Nations-League-Auftaktspielen in seinem Heimatland Irland und anschließend auf heimischem Boden gegen Finnland betreuen. Abhängig vom Verlauf der Suche nach einem dauerhaften Southgate-Nachfolger könnte Carsley auch noch im Herbst in den weiteren Länderspielen auf der Bank des EM-Zweiten sitzen.

"Es ist für mich eine große Ehre, die englische Mannschaft führen zu dürfen. Da ich die meisten Spieler der Mannschaft kenne, macht diese Lösung aus meiner Sicht viel Sinn. Meine wichtigste Aufgabe ist, nach den vergangenen Jahren die notwendige Kontinuität sicherzustellen", sagte Carsley in der FA-Mitteilung zu seinem Rollenwechsel.

Bei der FA betonte Vorstandschef Mark Bullingham das Vertrauen der Verbandsspitze in Carsley: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Nations-League-Spiele unter Lee erfolgreich verlaufen werden. Wir sind dankbar, dass er die wichtige Aufgabe übernimmt, während wir den Einstellungsprozess eines neuen Teammanagers fortsetzen."

Carsley bestritt als Profi 40 Länderspiele für Irland und stand in der englischen Premier League in mehr als 300 Spielen für die Blackburn Rovers, Coventry City, den FC Everton und Birmingham City auf dem Platz. Als Coach führte der 50-Jährige den U21-Nachwuchs aus dem Fußball-Mutterland 2023 erstmals seit 39 Jahren zum EM-Titel. Im Profi-Geschäft hingegen sammelte Carsley lediglich als Interimstrainer des FC Brentford und in Birmingham Erfahrungen in der Trainer-Rolle.

Southgate hatte im vergangenen Juli wenige Tage nach Englands Niederlage im Finale der EM-Endrunde in Berlin gegen Spanien seinen Posten zur Verfügung gestellt. Der Ex-Profi war zuvor acht Jahre lang für die Briten verantwortlich gewesen.

