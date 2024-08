Auch einst in England aktiv: Jan Aage Fjörtoft

Der frühere Bundesliga-Profi Jan Aage Fjörtoft traut Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug eine starke Debütsaison in der Premier League zu. "In England gibt es viele wirklich gute Verteidiger. Trotzdem wird Füllkrug groß einschlagen. Er ist ein Beispiel für die aktuelle Welle an klassischen Neunern und hat bei West Ham tolle Spieler um sich herum, die ihn in Szene setzen werden", sagte der Norweger.

Derweil glaube der frühere England-Legionär und heutige TV-Experte Fjörtoft, "dass Füllkrug mehr als die zwölf Tore macht, die er in Dortmund vergangene Saison erzielt hat." Zum Saisonstart am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) trifft Füllkrug, der nach nur einem Jahr beim BVB für rund 27 Millionen Euro nach London gewechselt war, mit West Ham United auf Aston Villa.

Ebenfalls am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gibt Teammanager Arne Slot bei Ipswich Town seine Premiere als Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Fjörtoft hält viel vom Niederländer, der von Feyenoord Rotterdam gekommen war. "Slot kann nach so einer langen Ära wie unter Klopp jetzt neue Energie freisetzen. Liverpool kann sogar im Meisterkampf überraschen", sagte der 57-Jährige. Klopp habe Slot "einen funktionierenden Kader hinterlassen, da sind so viele potenzielle Matchwinner drin."

Auch vom erst 31 Jahre alten Fabian Hürzeler, der vom FC St. Pauli zu Brighton & Hove Albion ging, zeigte sich Fjörtoft beeindruckt. "Er geht mit der Rolle als jüngster Premier-League-Trainer aller Zeiten auch sehr demütig um und weiß, dass es um harte Arbeit geht. Es sieht so aus, dass er nach Brighton passt. Aber kurz vor Saisonstart sieht es bei jedem Trainer danach aus, dass er passt", sagte er mit einem Schmunzeln. Brighton spielt am Samstag (16.00 Uhr/Sky) beim FC Everton.

