Teammanager Arne Slot hat ein erfolgreiches Debüt als Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool gefeiert. Zum Premier-League-Auftakt gewannen die Reds am Samstag bei Aufsteiger Ipswich Town trotz leichter Anlaufschwierigkeiten verdient mit 2:0 (0:0). Der Niederländer Slot, der von Feyenoord Rotterdam gekommen war, hatte Klubikone Klopp beerbt, nachdem der Deutsche den Verein nach neun Jahren verlassen hatte.

Der Erbe des Jürgen Klopp: Arne Slot

Diogo Jota (60.) und Starstürmer Mohamed Salah (65.) schenkten ihrem neuen Coach mit ihren Toren den ersehnten Sieg zum Einstand. Slots Heim-Premiere folgt am Sonntag in einer Woche gegen den FC Brentford, das erste große Highlight ist am 1. September das Kracher-Duell beim Erzrivalen Manchester United.

Slot setzte in Ipswich auf Jota in der Sturmspitze, Darwin Nunez und EM-Star Cody Gakpo saßen erst einmal auf der Bank. Die erste Halbzeit der Slot-Ära lief vor den Augen von Musiker und Ipswich-Edelfan Ed Sheeran, neuerdings auch Investor beim Aufsteiger, schleppend an. Der Underdog wirkte sogar gefährlicher. Kurz vor der Pause verbuchte Trent Alexander-Arnold (45.) die erste Halbchance, jagte den Ball jedoch drüber.

So richtig gefährlich wurden die Reds erst im Verlauf der zweiten Hälfte. Zunächst köpfte ein freier Jota (59.) aus kurzer Distanz noch vorbei, eine Minute später vollstreckte der Portugiese nach Vorlage von Salah eiskalt. Der Ägypter erhöhte nach sehenswertem Doppelpass mit Dominik Szoboszlai.

