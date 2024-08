Lukaku spielte in der Vorsaison für die AS Rom

Foto: AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Der Wechsel des belgischen Fußball-Nationalstürmers Romelu Lukaku von Premier-League-Klub FC Chelsea zum italienischen Erstligisten SSC Neapel ist perfekt. Wie das Serie-A-Team am Donnerstag bekannt gab, unterschrieb der Offensivspieler einen Vertrag bis 2027. Dem Vernehmen nach zahlt der dreimalige italienische Meister rund 30 Millionen für den Angreifer.

Für Lukaku ist Napoli die bereits dritte Station in Italien: In der vergangenen Saison war der heute 31-Jährige von Chelsea an die AS Rom ausgeliehen. Von 2019 bis 2021 spielte er außerdem für Inter Mailand und gewann den Scudetto, ehe er in der Saison 2022/23 auf Leihbasis noch einmal zu den Nerazzurri zurückkehrte.

