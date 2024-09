Ausgezeichnet: Fabian Hürzeler

Als jüngster Trainer in der Premier-League-Geschichte hat der deutsche Debütant Fabian Hürzeler im Fußball-Mutterland England die Wahl zum "Trainer des Monats" gewonnen. Der 31 Jahre alte Coach von Brighton & Hove Albion setzte sich in den Abstimmungen von Fans und eines Expertengremiums nach sieben Punkten in den drei ersten Spielen nach dem Wechsel von Bundesligist FC St. Pauli auf die Insel gegen seine ebenfalls nominierten Kollegen Mikael Arteta (FC Arsenal), Pep Guardiola (Manchester City) und Arne Slot (FC Liverpool) durch.

"Solch eine Trophäe ist eine Bestätigung für geleistete Arbeit, aber nicht nur meiner, sondern der Arbeit des ganzen Klubs, meines Stabs und der Spieler", kommentierte Hürzeler die Auszeichnung.

Hürzeler hatte St. Pauli in der vergangenen Saison in die Bundesliga zurückgeführt. Im Sommer hatte der in Texas geborene Coach Brightons Angebot zur Übernahme des Cheftrainer-Postens angenommen. Sein Team blieb vor der zurückliegenden Länderspielpause durch ein 3:0 beim FC Everton, ein 2:1 gegen Manchester United und ein 1:1 bei Arsenal ungeschlagen.

