Der deutsche Fußball-Trainer Fabian Hürzeler bleibt in der englischen Premier League mit Brighton and Hove Albion ungeschlagen. Sein Team verpasste zwar im Heimspiel gegen den Aufsteiger Ipswich Town beim 0:0 den vorübergehenden Sprung auf Rang zwei, blieb aber auch im vierten Spiel des 31-Jährigen ohne Niederlage. Mit acht Zählern stehen Hürzeler, der am Freitag als jüngster Trainer in der Premier-League-Geschichte die Wahl zum "Trainer des Monats" gewonnen hatte, und sein Team im oberen Teil der Tabelle.

Arne Slot, Nachfolger von Jürgen Klopp als Teammanager des FC Liverpool, kassierte hingegen beim 0:1 (0:0) gegen Nottingham Forest einen ersten Rückschlag. Nach drei Erfolgen zum Auftakt war es die erste Niederlage der "Reds" in der Liga, Callum Hudson-Odoi (72.) schockte den LFC mit seinem Treffer.

Meister Manchester City bleibt dank Torgarant Erling Haaland das Maß aller Dinge. Der Starstürmer drehte mit seinem Doppelpack (19./32.) das Heimspiel gegen den FC Brentford im Alleingang. Yoane Wissa (1.) hatte die Gastgeber mit seinen frühen Tor in Rückstand gebracht. City steht mit vier Siegen aus vier Spielen an der Tabellenspitze, Haaland bereits bei neun Saisontoren.

Ohne den an der Achillessehne verletzten Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat West Ham United einen Rückschlag in allerletzter Sekunde verhindert. Beim 1:1 (0:1) beim FC Fulham glich der Engländer Danny Ings in der fünften Minute der Nachspielzeit den Treffer von Raul Jimenez (24.) aus. Auch Trainer Oliver Glasner verhinderte mit Crystal Palace spät eine Pleite, der ehemalige Bundesliga-Stürmer Jean-Philippe Mateta (47./90.+2, Foulelfmeter) rettete ein 2:2 (0:2) gegen Leicester City.

