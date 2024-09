Brightons Trainer Fabian Hürzeler ist noch ungeschlagen

Trainer Fabian Hürzeler surft mit Brighton & Hove Albion weiter auf einer Erfolgswelle. Der ehemalige Coach des FC St. Pauli setzte sich mit seinem neuen Klub im Ligapokal mit 3:2 (2:1) gegen die Wolverhampton Wanderers durch und steht nun im Achtelfinale. Hürzeler blieb damit auch im sechsten Pflichtspiel auf der Bank von Brighton ungeschlagen, er feierte vier Siege.

Carlos Baleba (14.), Simon Adingra (31.) und Ferdi Kadioglu (85.) trafen im Amex Stadium für die Hausherren. Hürzeler war dennoch nicht vollauf zufrieden und beklagte "dumme Fehler" seiner Elf, die sich in der Defensive "entgegen unserer Identität" verhalten habe.

Nach zuletzt zwei Premier-League-Pleiten fand Tottenham Hotspur mit einem 2:1 (0:0) bei Zweitligist Tottenham Hotspur zurück in die Spur. Timo Werner stand dabei nach drei Kurzeinsätzen in der Liga erstmals in dieser Saison in der Startelf. An den späten Toren von Djed Spence (88.) und Brennan Johnson (90.+2) war er nicht beteiligt, der Stürmer wurde in der 74. Minute ausgewechselt.

