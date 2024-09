Abgehoben: Luis Diaz jubelt

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/David Rawcliffe

Der FC Liverpool ist nach seinem ersten Saison-Ausrutscher sofort zurück in die Spur gekommen. Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot bezwang den AFC Bournemouth in der Premier League am Samstag 3:0 (3:0) und schob sich mit vier Siegen aus fünf Spielen an die Tabellenspitze - aber nur für eine Nacht. Am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) wird es nach dem Topspiel zwischen Manchester City (12 Punkte) und dem FC Arsenal (10) einen anderen Spitzenreiter geben.

Liverpool hatte gegen Nottingham Forest durch das bisher einzige Saison-Gegentor 0:1 verloren. An einen ähnlichen Verlauf war an der Anfield Road diesmal nicht zu denken: Nach zwei Toren von Luis Diaz (27./29) konnten es die Reds entspannt angehen lassen. Das dritte Tor erzielte Darwin Nunez (37.).

Probleme hat hingegen weiter West Ham United: Ohne den angeschlagenen Niclas Füllkrug verloren die Hammers gegen den FC Chelsea 0:3 (0:2) und haben nach fünf Spielen erst vier Punkte auf dem Konto. Der deutsche Nationalstürmer Füllkrug stand wegen seiner Achillessehnenprobleme erneut nicht im Kader.

West Ham verschlief die ersten 20 Minuten komplett. Der senegalesische Nationalspieler Nicolas Jackson traf für Chelsea ganz früh und gleich noch einmal (4./18.), beide Male stand er frei vor Torhüter Alphonse Areola. Nach der Pause nahm Cole Palmer (47.) den Hammers die Hoffnung auf eine Wende.

© 2024 SID