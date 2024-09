Rodri wohl schwer verletzt

Der englische Fußball-Meister Manchester City muss wohl lange auf Mittelfeldstratege Rodri verzichten. Der 28-Jährige soll sich am Wochenende im Topspiel gegen den FC Arsenal (2:2) eine Verletzung am vorderen Kreuzband des rechten Knies zugezogen haben, dies berichteten ESPN und die spanische Sporttageszeitung Marca am Montag. Rodri hatte gegen die Gunners erst sein zweites Spiel in der laufenden Premier-League-Saison absolviert, den Start der neuen Spielzeit hatte der Spanier bereits mit einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Rodri, der beim EM-Gewinn der spanischen Nationalmannschaft im Sommer zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war, hatte sich erst in der vergangenen Woche über die zu hohe Belastung im Fußball beschwert und sogar mit einem Streik gedroht. "Ich denke, wir sind kurz davor", hatte der Europameister auf der Pressekonferenz vor Citys Champions-League-Auftakt gegen Inter Mailand (0:0) betont: "Wenn es so weiter geht, haben wir keine andere Wahl. Wir sind die Akteure, die unter dem Terminkalender leiden."

Für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola wäre ein langfristiger Ausfall Rodris ein herber Rückschlag. In der Premier League soll die fünfte Meisterschaft in Serie her, zudem will City nach 2023 auch in der Königsklasse wieder den Henkelpott gewinnen.

