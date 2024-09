Ethan Nwaneri (M.) trifft doppelt

Auch dank Joker Kai Havertz hat der englische Fußball-Vizemeister FC Arsenal im League Cup souverän das Achtelfinale erreicht. In der dritten Runde des Pokalwettbewerbs schlugen die Gunners zu Hause den Drittligisten Bolton Wanderers 5:1 (2:0) und bleiben im Titelrennen. Die Londoner haben den Ligapokal zuletzt 1993 gewonnen.

Arsenal schonte gegen den Außenseiter Stammkräfte, Teammanager Mikel Arteta verzichtete in der Startelf unter anderem auf den deutschen Nationalspieler Havertz. Declan Rice sorgte für die Führung (16.), danach gelang Youngster Ethan Nwaneri (17) ein Doppelpack (37./49.). Aaron Collins verkürzte (53.), Neuzugang Raheem Sterling stellte mit seinem ersten Tor im Arsenal-Trikot den alten Abstand wieder her (64.). Havertz kam in der 62. Minute für Rice ins Spiel und traf zum Endstand (78.).

Auch Titelverteidiger FC Liverpool ist weiter. Die Reds besiegten West Ham United am Mittwochabend mit 5:1 (1:1). Nach einem Eigentor von Jarell Quansah (21.) drehte Diogo Jota das Spiel (25./49.). Mohamed Salah markierte das 3:1 (74.), dann sah aufseiten der Hammers Edson Alvarez Gelb-Rot (76.). Cody Gakpo erhöhte (90./90.+3).

Liverpool tritt im Achtelfinale bei Brighton and Hove Albion mit dem deutschen Teammanager Fabian Hürzeler an. Arsenal reist zu Preston North End, Meister Manchester City spielt bei Tottenham Hotspur.

