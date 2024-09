Hürzeler (r.) blieb fünf Partien ohne Niederlage

Foto: AFP/SID/GLYN KIRK

Der Erfolgslauf ist vorerst beendet: Fabian Hürzeler hat mit Brighton and Hove Albion die erste Saisonniederlage in England kassiert. In einem wilden Schlagabtausch verlor das Team des deutschen Fußball-Trainers mit 2:4 (2:4) beim FC Chelsea, überragender Spieler war Cole Palmer mit einem Viererpack in der ersten Halbzeit. Brighton verpasste die Chance, erstmals in der Klubgeschichte sechsmal in Folge zum Start einer Premier-League-Saison ungeschlagen zu bleiben.

Auch dank eines Treffers von Nationalspieler Kai Havertz nutzte der FC Arsenal dagegen den Ausrutscher von Manchester City. Nach dem Remis des englischen Meisters bei Newcastle United (1:1) verspielten die Gunners gegen Leicester City zwar zunächst eine Zwei-Tore-Führung, gewannen aber dank später Treffer mit 4:2 (2:0) und zogen nach Punkten mit dem Team um Ilkay Gündogan gleich (beide 14). Gabriel Martinelli (20.), Leandro Trossard (45.+1/90.+4) und Havertz (90.+9) trafen für Arsenal, James Justin (47./63.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Hürzelers Team ging an der Stamford Bridge zwar durch den Ex-Hoffenheimer Georginio Rutter (7.) in Führung. Danach drehte Chelsea aber auf - allen voran Palmer (21./27./31./41.), der als erster Spieler der Premier-League-Geschichte vier Treffer vor der Pause erzielte. Mehr als der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Carlos Baleba (34.) gelang Brighton nicht.

© 2024 SID