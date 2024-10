Diogo Jota (M.) traf für Liverpool

Der Tabellenführer legt vor: Dank Diogo Jota hat der FC Liverpool in der englischen Premier League einen wichtigen Pflichtsieg geholt. Die Reds gewannen am siebten Spieltag bei Crystal Palace von Teammanager Oliver Glasner, ohne zu glänzen, mit 1:0 (1:0), Jota gelang der Siegtreffer bereits in der Anfangsphase der Partie (9.).

Durch den sechsten Saisonsieg vergrößerte Liverpool den Vorsprung auf die Verfolger Manchester City und FC Arsenal aus London auf zunächst vier Punkte - das Duo ist erst am Nachmittag gefordert.

Liverpool war vor allem in der ersten Hälfte klar überlegen, das Team von Arne Slot verpasste es aber, das 2:0 nachzulegen. Und so schien für Palace im zweiten Durchgang sogar ein Punktgewinn möglich, doch Keeper Alisson hielt den Sieg für Liverpool fest. Kurz vor Schluss musste der Brasilianer dann verletzt ausgewechselt werden.

