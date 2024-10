Brightons Coach Fabian Hürzeler

Foto: AFP/SID/Glyn KIRK

Teammanager Fabian Hürzeler spielt mit Brighton and Hove Albion weiterhin eine beachtliche Rolle in der englischen Premier League. Das Team des Deutschen drehte am Sonntag gegen Tottenham Hotspur das Spiel und feierte am Ende ein 3:2 (0:2) - zur Halbzeit hatten die Seagulls 0:2 zurückgelegen. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage beim FC Chelsea (2:4) zeigte Brighton damit große Moral und hält als Sechster Kontakt zu den Europapokal-Plätzen.

Die ambitionierten Spurs waren durch Brennan Johnson (23.) und James Maddison (37.) in Führung gegangen, und auch Timo Werner hatte seinen Anteil: Der Deutsche bereitete den zweiten Treffer vor - danach allerdings jubelte nur noch sein Landsmann auf der anderen Seite. Yankuba Minteh (48.), der frühere Hoffenheimer Georginio Rutter (58.) und Danny Welbeck (66.) drehten das Spiel für Hürzelers Mannschaft. In der Schlussphase gab Brajan Gruda sein Debüt in der Premier League, der U21-Nationalspieler war im Sommer aus Mainz nach Brighton gewechselt.

© 2024 SID