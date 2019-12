El Clásico: So siehst du heute das Spiel FC Barcelona gegen Real Madrid live im TV, Stream und Ticker!

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 10:21

Mehr als 650 Millionen Menschen weltweit werden heute den Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid live mitverfolgen. Eigentlich hätte das Kracher-Duell des 10. Spieltages bereits am 26. Oktober stattfinden sollen, doch die politischen Unruhen in Barcelona und ganz Katalonien verhinderten die Austragung. Am 18. Dezember ab 20 Uhr wird die Begegnung nachgeholt und ihr könnt live dabei sein.

Beide Klubs hatten bei der Generalprobe zum Clásico ohre Probleme. Barca kam gegen Real Sociedad nur zu einem 2:2-Remis und auch Real Madrid musste mit einem Punkt gegen Valencia zufrieden sein. Das bessere Gefühl dürften die Madridista in den Clásico mitnehmen. Denn Karim Benzema traf in der Nachspielzeit doch noch zum 1:1 und verhinderte somit eine Pleite. Nun geht es im direkten Duell auch um die Tabellenführung. Beide liegen punktegleich und nur durch das Torverhältnis getrennt auf den ersten beiden Plätzen.

Auch heute sind Demonstrationen in Barcelona geplant. Die Unabhängigkeitsbewegung will den Clásico zum Anlass nehmen um erneut für ihre Partei und ihre Anliegen auf die Straßen zu gehen. Geplant ist auch eine Blockade aller Zufahrten zum Stadion, inklusive der des Teambusses der Königlichen. Es dürfte also noch hitziger werden als bei vergangenen Clásicos.

FC Barcelona gegen Real Madrid: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Roberto, Piquè, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, de Jong - Messi, Suarez, Griezmann

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Nacho - Modric, Valverde, Kroos - Rodrygo, Benzema, Isco

FC Barcelona gegen Real Madrid: Die Statistik

06.05.2018 La Liga: FC Barcelona - Real Madrid 2:2 (1:1)

23.12.2017 La Liga: Real Madrid - FC Barcelona 0:3 (0:0)

23.04.2017 La Liga: Real Madrid - FC Barcelona 2:3 (1:1)

03.12.2016 La Liga: FC Barcelona - Real Madrid 1:1 (0:0)

02.04.2016 La Liga: FC Barcelona - Real Madrid 1:2 (0:0)

FC Barcelona gegen Real Madrid: Der Clásico im Live-Ticker

FC Barcelona gegen Real Madrid: Der Clásico live auf DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt die spanische Primera Division exklusiv. Ab 19.40 gibt es bei DAZN die Vorberichte mit Tobi Wahnschaffe und Experte Jonas Hummels. Kommentieren wird den Clásico dann Jan Platte.

