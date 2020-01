Real Madrid zumindest vorübergehend Tabellenführer

Details Samstag, 04. Januar 2020 18:10

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung der Primera Division übernommen. Die Königlichen gewannen das "kleine" Stadtduell beim FC Getafe mit 3:0 (1:0) und zogen damit um einen Punkt am bisherigen Spitzenreiter FC Barcelona vorbei. Die Katalanen können aber bereits am Abend (21.00 Uhr/DAZN) im Stadtderby gegen Espanyol Barcelona kontern. Jetzt Fußballreise buchen!

Das Real-Team von Trainer Zinedine Zidane ist damit seit zehn Partien ungeschlagen und feierte nach drei Unentschieden in Serie wieder einen Erfolg. Getafe-Keeper David Soria (34.) faustete sich den Ball zur Pausenführung des 33-maligen Meisters selbst ins Netz, Raphael Varane (53.) und Luka Modric (90.+6) legten in der zweiten Halbzeit nach. Nationalspieler Toni Kroos bereitete an seinem 30. Geburtstag den Kopfballtreffer von Varane per Freistoß vor, ehe er in der 71. Minute ausgewechselt wurde.

