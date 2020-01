LaLiga: Espanyol - FC Barcelona 2:2 | DAZN Highlights [Video]

Details Sonntag, 05. Januar 2020 09:48

Der Tabellenführer FC Barcelona musste im ersten Spiel des Jahres beim Stadtrivalen und Tabellenletzten Espanyol antreten und hatte in den ersten 20 Minuten sogar mehr als 90 Prozent Ballbesitz. Doch den ersten Treffer erzielten die Hausherren durch David López in Minute 23. Erst nach der Pause konnte Barca zulegen und nach 50 Minuten auch den 1:1-Ausgleich durch Luis Suarez bejubeln. Neun Minuten später fand eine Maßflanke von Suarez den Kopf von Arthuro Vidal (59.), der Barca in Führung bringen konnte. Eine Gelb-Rote Karte für Frenkie de Jong (75.) erzeugte noch einmal Spannung. Die Gastgeber durften noch den späten Ausgleich feiern, als der eingewechselte Wu Lei, als erster chinesischer Profi in La Liga, zum 2:2-Endstand traf.

