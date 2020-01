Supercopa: Kroos verwandelt direkte Ecke - Real steht im Finale! [Video]

Details Donnerstag, 09. Januar 2020 10:11

Das neu erschaffene Supercopa-Turnier wird in Saudi-Arabien ausgetragen und Real Madrid steht bereits als erster Finalist fest. Toni Kroos brachte die Königlichen gegen den FC Valencia mit einem direkt verwandelten Eckball in Führung (15.). Isco (39.) erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Ein ebenfalls schöner Treffer gelang Luka Modric mit dem Außenrist zum 3:0 (65.), ehe Parejo (90.) noch der Ehrentreffer per Elfmeter gelang. Im zweiten Halbfinale treffen am Donnerstag Barcelona und Atlético Madrid aufeinander.



Quelle: YouTube

Toni Kross trifft von der Eckfahne

Primera Division Liveticker

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten