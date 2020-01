FC Barcelona vs. Atlético Madrid 2:3 [Video]

Details Freitag, 10. Januar 2020 10:05

Im zweiten Supercopa-Halbfinale trafen die Katalanen aus Barcelona auf Atlético Madrid. In den ersten 45 Minuten ging es bereits hin und her, Tore fielen jedoch erst in Halbzeit zwei. Gleich nach Wiederbeginn brachte Koke (46.) Atlético in Front. Doch nur fünf Minuten später glich Lione Messi (51.) für Barca aus. 62 Minuten waren gespielt, als Antoine Griezmann gegen seinen Ex-Klub zum 2:1 abstauben konnte. Doch Madrid gab nicht auf und so erzielte Alvaro Morata per Elfmeter das 2:2 (81.). Als Barcelona nochmal alles nach vorne warf, nutzte Angel Correa (86.) einen Abwehrfehler und erzielte kurz vor Schluss den 2:3-Siegtreffer für Atlético Madrid.



Quelle: YouTube

Atlético konnte Barca niederringen

