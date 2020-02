LaLiga: Valencia CF - Atletico Madrid 2:2 | DAZN Highlights [Video]

Details Samstag, 15. Februar 2020 11:16

Das Verfolgerduell zwischen Valencia und Atlético hatte einiges an Spektakel zu bieten. Marcos Llorente brachte die Gäste aus Madrid nach 15 Minuten in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff hielt Bagriel Paulista seinen Kopf in eine scharfe Gomez-Hereingabe und traf zum 1:1-Ausgeich. Doch nur drei MInuten später sorgte Thomas Partey mit einem Solo-Lauf und einem tollen Abschluss für die 1:2-Pausenführung Atléticos. Geoffrey Kondogbia jubelte nach einer knappen Stunde über seinen etwas kuriosen Ausgleich zum 2:2. Valencia drängte danach auf den Sieg, doch ließ die besten Chancen ungenutzt.

Es war ein packendes Duell

