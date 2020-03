LaLiga: Real Betis - Real Madrid 2:1 | DAZN Highlights [Video]

Details Montag, 09. März 2020 09:37

Real Madrid hat, nach dem Sieg im Clasico gegen den FC Barcelona, die Tabellenführung in Sevilla bei Real Betis wieder verspielt. Ein schwacher Auftritt der Königlichen kostete gegen Real Betis drei wichtige Punkte im Titelkampf. Sidnei (40.) brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Noch bevor der Pfiff zum Pausentee ertönte glich Karim Benzema per Elfmeter zum 1:1 (45.) aus. Auch nach der Pause war Real Madrid nicht in der Lage Betis in ernsthafte Bedrängnis zu bringen. In Minute 82 sorgte Christian Tello mit dem 2:1 für die große Überraschung.

Das 2:1 durch Christian Tello

