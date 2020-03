"Schwierige Tage für alle": Messi mit Botschaft an seine Fans

Details Samstag, 14. März 2020 18:00

Weltfußballer Lionel Messi hat sich aufgrund der Corona-Pandemie mit einer dringenden Botschaft an seine Fans gewandt. "Dies ist ein außergewöhnlicher Zeitpunkt. Die Anweisungen der Gesundheitsorganisationen und der öffentlichen Behörden müssen befolgt werden. Nur so können wir sie (die Pandemie, d. Red,) wirksam bekämpfen", schrieb der argentinische Starangreifer des FC Barcelona auf Instagram. Bereits zuvor hatte auch Cristiano Ronaldo einen eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit gerichtet. Jetzt Fußballreise buchen!

Coronavirus: Messi sendet Botschaft an seine Fans

Messi erklärte, dass es "schwierige Tage für alle" seien und forderte seine Fans auf, den öffentlichen Raum zu meiden. "Es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen und zu Hause zu bleiben, und es ist auch perfekt, diese Zeit mit seinen Lieben zu genießen", schrieb der 32-Jährige unter einem Foto, das ihn mit zwei seiner drei Söhne zeigt.

Der FC Barcelona war zuvor der Empfehlung des spanischen Verbandes gefolgt, den Trainingsbetrieb aufgrund des Ausbreitung des Virus einzustellen.

SID

